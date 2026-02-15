LA発アパレル・ライフスタイルブランドmadhappy(マッドハッピー)とPUMA(プーマ)がタッグを組み、スポーツカルチャーとウェルネスをつなぐコレクション〈becoming〉を2026年2月11日(水)に発表。前向きなマインドセットを大切にするmadhappyらしさと、PUMAのアイコニックなスポーツスタイルが融合した、今注目のスペシャルコレクションです♡ Speedcat Plusが主役の一足 PUMA Speedcat Plus