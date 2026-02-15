ロックバンド・SOPHIAのボーカリスト・松岡充（54）が主演するミュージカル「UME―今昔不届者歌劇」が15日、東京・サンシャイン劇場で幕を開けた。松岡が、脚本・演出家の丸尾丸一郎（48）と2017年に立ち上げたユニット「VOL.M（ボリューム・エム）」の新作で、旗揚げ公演「不屈者」を再構築。江戸時代と現代を行き来しながら、徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件の実像が交錯する物語で、松岡は将軍・吉宗と妻を亡くした清掃員