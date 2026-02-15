東京都の中心に位置し、行政、文化、商業のすべてが凝縮された新宿。まずは都庁の展望室から東京を一望し、大都市のダイナミズムを感じたあとは、新宿御苑の自然に囲まれながら穏やかな時間を。伊勢丹新宿店で洗練のショッピングを楽しみ、歌舞伎町に佇むゴジラヘッドや花園神社で街の多面性を体感。夜はゴールデン街で、昭和の香りと人情が交わる新宿らしい夜の文化を味わう充実のコースだ。【写真で見る】地上202mの絶景から歌舞