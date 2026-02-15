Hカップに高身長という抜群のプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・天野ちよさんの撮影会「個撮お散歩撮影会」が2026年3月1日、東京都内で開催されます。株式会社フォティアとの初コラボレーションで、天野さんのファンクラブ「ミーグラム」会員を対象とした先行販売が2月15日順次スタートしました。【写真】天野ちよさんとお散歩デートのような撮影会独自の感性と表現力で多くのファンを魅了し、第一線で活躍を続けてきた