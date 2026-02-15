2026年2月9日、ゆうちょ銀行の「定額貯金」の金利が引き上げられました。今回は、定額貯金の大きな特徴である「6カ月後の自由度」の仕組みをおさらいしつつ、最新金利で20万円、50万円、100万円を預けた場合に、将来どれだけの利息が受け取れるのかを分かりやすく解説します。ゆうちょ銀行の定額貯金とは？定額貯金の最大の特徴は、一定期間が過ぎればいつでも自由に解約できる「柔軟さ」にあります。▼預入期間最長10年。6カ月後