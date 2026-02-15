名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー、本多もかさんが、週刊SPA!2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場しました。グラビア界の超新星として注目を集める本多さんが、「スターになる夜明け前」をテーマに、２人だけの秘密の時間を過ごすというグラビアを表現しています。【写真】弾ける笑顔とボディが魅力の本多もかさん本多さんは2006年生まれ、愛知県出身。アイドル活動と並行し、撮影会モデルなど幅広