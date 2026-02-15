ビザ免除措置が実施されているのを背景に、外国人観光客が増加している上海の人気観光スポット・豫園の周辺エリアにある日用品雑貨市場が今、賑わいを見せている。そして、「春聯」（家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）や窓に飾る装飾品、切り絵、飾り提灯、中国結び、アニメキャラクターのぬいぐるみなどが春節（旧正月、今年は2月17日）ムードを高め、多くの外国人観光客がそれらを購入して、中国伝統の春節ム