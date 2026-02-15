ピン芸人日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の準決勝が１５日、都内で行われ、決勝の舞台で競うファイナリスト９人を発表。フリーアナウンサーの石井亮次（４８）は決勝に残れなかった。今大会は過去最多の６１７１人がエントリー。ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」でＭＣを務める石井アナは、初出場で準決勝に進出。特技は競馬の架空実況で、石井アナはアナウンサーネタで勝負していた。決勝