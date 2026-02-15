「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・２回戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が米国選手に勝ち、準々決勝に進んだ。第１エアの後に相手選手が右にコースを外れた。堀島の単独滑走になったが、第２エアの手前で堀島もバランスを崩し、斜めの状態のままジャンプ。着地し後に転倒しかけたが立て直し