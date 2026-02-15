男子デュアルモーグル1回戦コブを攻める藤木豪心（奥）＝リビーニョ（共同）15日の五輪フリースタイルスキー男子デュアルモーグル1回戦で藤木豪心は大きなミスもなく滑りきったが、先着を許し、惜敗した。「負けて悔しい気持ちはもちろんあるが、モーグルで出せなかった自分のベストの滑りが出せた」とすがすがしく話した。北京五輪後は引退を考えたが現役を続行。サンテレビ（神戸市）スポーツ部に務めながら、4歳下の妹、