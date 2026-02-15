日本維新の会は１５日、衆院選の結果を受けた代表選実施の賛否を所属議員らに問う投票を行ったところ、反対意見が多数だったと発表した。代表選は行われず、吉村代表（大阪府知事）が事実上の信任を得て続投する。吉村氏は、代表選の実施が決まれば出馬しない考えを示していた。同日、大阪市内の党本部で開かれた常任役員会では「しっかりと一致団結して進めていきたい」と述べた。役員会では、高市首相（自民党総裁）から要