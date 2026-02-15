ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、9人の決勝進出メンバーが決まった。決勝進出を決めたのは、＜1＞トンツカタンお抹茶＜2＞渡辺銀次＜3＞真輝志＜4＞九条ジョー＜5＞さすらいラビー中田＜6＞今井らいぱち＜7＞ななまがり初瀬＜8＞しんや＜9＞ルシファー吉岡の9人。昨年のM−1グランプリで2位となったお笑いコンビ「ドンデコルテ」の渡辺ら、注目のメンバーがそろった。今年は最多の6171人