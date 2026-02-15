青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林がバレンタインの手作りスイーツを公開した。１５日に自身のＳＮＳを更新した王林。インスタグラムに「ＶＡＬＥＮＴＩＮＥ今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよんＶＡＬＥＮＴＩＮＥに着たかったｒｏｏｍｗｅａｒメンコイ」とつづると、お団子のアップヘアでピンクのハートがあしらわれたサテンのルームウェアを着た姿やいちごとホイッ