◆２、３軍紅白戦紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）巨人に新加入した育成の板東湧梧投手（３０）が１５日、紅白戦で実戦初登板。１回無失点の好投を見せた。紅組の３番手で１点リードの４回から登板。先頭・坂本達を一邪飛、中田を中飛、相沢を二ゴロと、わずか９球で片付けた。「ゲームに入ったら細かいことは気にせず、腕を振って投げようと思った。全球種投げられたし、今できるものは出せ