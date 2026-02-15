ピン芸人Ｎｏ．１賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝進出者９人の発表会見が１５日、都内で行われた。決勝進出者はトンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡の９人。ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分）のＭＣを務めるフリーアナウンサーの石井亮次は敗退した。決勝戦は