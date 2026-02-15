広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園高伊賀＝が、驚異のマルチ安打デビューだ。練習試合・巨人戦（那覇）に途中出場し、７回１死一、二塁の第１打席は、初球の直球にバットを折られながらも左前打。９回１死では６球目の変化球を中前へはじき返した。松浦と北浦の両左腕を攻略し、「何で打てたんかなぁ。驚いてます」と、うれしそうな左打者を、新井監督は「元々、いいのは分かっているけど、たいしたもん」と