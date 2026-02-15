◆プロボクシング８回戦（１５日、大阪・住吉スポーツセンター）元ＷＢＣ世界バンタム級王者・辰吉丈一郎（５５）の次男で日本スーパーバンタム級１０位の辰吉寿以輝（じゅいき、２９）は、山内翔貴（２６）と１―０の判定で引き分けた。２４年１２月に中嶋一輝（３２）＝大橋＝とのＯＰＢＦ東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチでプロ初黒星を喫し、昨年６月の再起戦を飾って以来の実戦。１回に相手のパンチをまともに