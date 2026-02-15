【モデルプレス＝2026/02/15】「I-LAND2：N／a」から誕生したガールズグループ・izna（イズナ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】韓国6人組グループ、ミニ丈衣装で美脚輝く◆izna、可愛らしい自己紹介でファン歓喜iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリー