タレントの三上悠亜さん（32）が2026年2月8日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の衣装ショットを披露した。「今日は水色系の衣装でした」三上さんは、「住之江ボートレース場トークショーありがとうございました」といい、水色のチュニックキャミソールと白いショートパンツを合わせたコーデとノースリーブのミニドレス姿を投稿した。「今日は水色系の衣装でした」「どうかな？」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿