きょうの県内は晴れて日差しが降り注いで春の陽気となり、県内7つの地点で今年一番の暖かさとなりました。この陽気のもと富山市の富岩運河環水公園では、上着を脱ぐなど薄着で散歩する人の姿が見られました。日中の最高気温は、富山市で17.8度、高岡市伏木で17.5度などと4月中旬並みとなり県内10の観測地点のうち7地点で今年一番の暖かさとなりました。あすは冬型の気圧配置となって寒さが戻る見込みで予想最高気温は富山市・高岡