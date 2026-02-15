◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）と島川拓也（27＝日本仮設）が準決勝に進出した。この結果、決勝か3位決定戦にどちらかが進出することが決まり、日本勢のメダル獲得が確定した。強さを見せつけた。26―9の圧勝。