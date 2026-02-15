１５日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャンキスマイ軍ｖｓ芸人軍！プレッシャーゲーム第２弾」にボビー・オロゴンが参戦し、ネットを歓喜させた。ボビーは、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の助っ人として登場。「アーチェリー」などに挑戦した。ボビー参戦にネットも即反応。「ボビー久しぶりに見たｗｗｗｗ」「ボビーひさびさにテレビでみたかも」「ボビーーーーーー」「キスマイ軍にいるボビー、なんで？笑」などのコメン