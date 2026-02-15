[2.15 J1百年構想リーグ EAST第2節 柏 1-2 東京V 三協F柏]PK戦突入も現実味を帯びていた1-1の後半アディショナルタイム。試合を決めたのは、東京ヴェルディの背番号14だった。柏レイソルが自陣で行ったDF杉岡大暉の横パスがMF中川敦瑛に当たると、こぼれ球に反応したFW染野唯月は相手に潰されながらも福田へつなげる。MF福田湧矢はボールをコントロールすると、PA外から迷いなく右足を一閃、クロスバーの下に当たりながらも、