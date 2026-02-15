「美容と健康」をテーマにインフルエンサーの女性2人が企画したイベントが15日に開かれました。 シフォンケーキなどのスイーツに 憧れのプリンセスになれる体験も……。 長崎市のホテルを会場に開かれたイベント「NAGASAKI GIRLS PARTY」。 去年6月に続いて、2回目の開催となりました。 県内在住のインフルエンサー「九州Memo」さんと「美咲」さんが企画し、美容サロンなど約30店舗が参加しま