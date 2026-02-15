「竜馬がゆく」などで知られる歴史作家の司馬 遼太郎さんを偲ぶ「長崎菜の花忌」が15日、長崎市で催されました。 長崎を舞台にした小説を数多く手がけた歴史作家の故・司馬 遼太郎さん。 「長崎菜の花忌」は文学碑を建立した有志が、命日の今月12日に合わせて毎年行っています。 没後30年を迎え、15日には伊良林小学校の児童と瓊浦高校の生徒が司馬さんの作品を朗読。 司馬さんが愛した菜の花を手向けて文豪の功績を偲びました