オリックス・吉田が昨年3月に右肘トミー・ジョン手術を受けて以来、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者4人に計20球を投じて安打性1本、最速143キロを計測した。「リハビリの中では一番速い球速で、ある程度ゾーンで操れているのでもう十分。例年の怪我していない時期と変わりないキャンプを過ごせている」端正な顔が一際輝いた。「打者に聞いたら、球質が上がったと言ってもらえた」。打席に立った中川とは日本