気象予報士でフリーアナの根本美緒がＳＮＳで、米トランプ大統領の政策に疑問を投げかけ、「何してくれるんだ、この人は。。」と呆れた。東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学博士課程で研究中の根本は、１３日の書き込みで「博論の要旨を書きながら、トランプが大統領令で車に規制されていた気候変動対策の撤廃、のニュースを見て、すごく違和感しかない何してくれるんだ、この人は。。」とつづり、テレビ画面に