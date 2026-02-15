ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日朝）、ショートトラック男子１５００メートルが行われ、オランダのイエンス・ファントワウト（２４）が１０００メートルに続き二つ目の金メダルを手にした。顔のけがで「金歯」を入れたファントワウトは、メダルとの「金つながり」に喜びを爆発させた。（デジタル編集部）衝突でスケート靴が顔面にショートトラックはインコースの取り合いや抜き抜かれの駆け引きが激し