１５日に行われているミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで金メダルを狙う堀島行真（トヨタ自動車）が準々決勝で後ろ向きにゴールして勝つ珍しいシーンがあった。（デジタル編集部）１回戦は不戦勝で２回戦が初戦となった堀島。１回目のエアは見事に決めたが、その後のターンでバランスを崩し、そのまま２回目のエアに入った。これは何とか着地したが、さらに態勢を崩し、後ろ向きにな