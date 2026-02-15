直木賞作家の今村翔吾氏が４月に開校する山形県立新庄志誠館高等学校校歌の作詞（作曲・名倉明子）を担当したことが分かった。「月の峰仰ぎ白雲は照る尽きせぬ流れ最上の川よまつりの響き大地に渡る若き心は明日を拓くともにともにぞ新たな道へ」今村氏は京都府出身で、滋賀県在住だが、実は新庄市とは深い縁がある。作家デビュー作「羽州ぼろ鳶組」（２０１７年３月）の舞台は新庄で、その縁で２１年２