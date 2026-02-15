◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１５日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場でサンテレビ社員と二刀流で励む藤木豪心（イマトク）は、１回戦で敗退となった。ハービー（オーストラリア）に敗れた。１２日のモーグルは予選敗退しており、競技人生の集大成と位置づけた初の五輪で２種目を終えた。＊