ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、金メダル候補の堀島行真（トヨタ自動車）が準々決勝に進出した。堀島はターンでバランスを崩すも何とか第2エアを飛んだ。しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトしており途中棄権。冷や汗をかきながらも準々決勝に駒を進めた。ミラノ五輪から正