◆バスケットボールＢ１リーグ第２３節富山１１５―９３北海道（１５日・富山ありそドーム）Ｂ１東地区のレバンガ北海道は、西地区の富山に９３―１１５で敗れ連勝を逃した。最下位クラブに対し今季最多失点を喫し４位に転落した。バイウィーク（試合のない週）を挟み、次節は３月７日に横浜（横浜アリーナ）と対戦する。連敗脱出を狙う富山の猛攻を受け、相手チームにとっては１１戦ぶりとなる白星を献上してしまった。今季