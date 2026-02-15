ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートは14日、男子500メートルで新濱立也（高崎健康福祉大職）が34秒466で6位入賞した。観戦した妻のカーリング女子で平昌五輪銅メダル、北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ吉田夕梨花が自身のインスタグラムで健闘を労った。6位入賞した新濱の奮闘を現地で見守っていた吉田。競技後には報道陣の前にもかかわらず熱く抱擁を交わし、健闘を労う姿が話題を呼んだ。同日