◆ミラノ・コルティナ五輪（１５日、イタリア・ミラノ）スノーボードの男子ハーフパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が１５日、ミラノ市内で会見。初出場でメダリストになった１９歳は「嬉しい気持ちもありつつ、（技を）決めきれなかった悔しい気持ちもありつつ。結構複雑な感情ですけども、今になっては銅メダルを獲得することができて良かったなと思います」と、率直に語った。男子は４人が決勝に進み、