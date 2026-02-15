人気声優でアーティストの前田佳織里が15日、自身のインスタグラムを更新。同日に行われた「北九州マラソン2026」でファンランのスターターを務めたことや自身も走ったことを報告した。 【写真】全力ガチ汗病み上がりで力走した人気声優ゴール後の姿がさわやか 「ファンラン5km 約30分で走り終えました！全力ガチ汗です！！」と記した前田はスペシャルゲストとして「北九州マラソン」に登場。