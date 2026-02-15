Jリーグが来シーズンから秋春制に移行するのに伴って開かれる特別リーグ「Jリーグ百年構想リーグ」。カターレ富山はきょうアウェーで第2戦に臨み初勝利をつかみました。今月から6月まで開かれる「Jリーグ百年構想リーグ」。カターレはきょう、アウェーでJ3のカマタマーレ讃岐と戦いました。先制点を許したカターレはその後2点を取り返しリー