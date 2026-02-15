記者会見する拉致被害者家族会代表の横田拓也さん（左から2人目）ら＝15日午後、東京都港区北朝鮮による拉致被害者家族会と支援団体「救う会」は15日、東京都内で合同会議を開き、今後の運動方針を取りまとめた。親世代の存命中に全拉致被害者の即時一括帰国を実現するよう求める従来方針を確認。今後帰国した被害者に、未帰国の被害者の消息を聞き取ることでも一致した。横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（90