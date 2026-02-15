静岡県伊東市にある国の天然記念物「大室山」（標高５８０メートル）で１５日、春の訪れを告げる「山焼き」が行われた。麓で点火されると真っ赤な炎が広がり、約２０分間で山全体が真っ黒になった。７００年以上続く伝統行事で、かつては茅（かや）の生育を促すためだったが、現在は山の景観維持のために続けられている。同市では、大規模な山林火災を受けて新設された「林野火災注意報」が今月１〜７日に発令されていた。こ