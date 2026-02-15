◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選1回目(大会10日目/現地15日)木村葵来選手が予選1回目を滑り全体8位となりました。現地7日に行われた男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村選手。この日19番目にスタートすると序盤からミスなく滑り、中盤のジャンプも難なく決めます。そして最後のジャンプも見事に着地を決めると、木村選手は右手を高々と挙げ喜びを表現しました。記録は69.20