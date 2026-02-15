「心ゆくまで楽しんで」勢いに乗る小悪魔女子レスラーがバレンタイン仕様の“真っ赤な”衣装で挑発ポーズ。ファンだけでなくパートナーまでメロメロにしている。【画像】小悪魔美女、バラを咥えて挑発的な“真っ赤コーデ”WWE女子スーパースターのリヴ・モーガンが日本時間15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同14日に放送されたWWE「SMACKDOWN」で披露した“バレンタイン仕様”の衣装で撮影した自撮りショットを公開した。