小学校へ行く男の子の部屋で、なぜか犬がふてくされていて…愛おしすぎる「まさかの理由と表情」が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で17万6000回再生を突破し、「健気すぎる…」「作戦勝ちだね」といったコメントが寄せられています。 【動画：小学校へ行く男の子→なぜか犬がふてくされていて…愛おしすぎる『まさかの理由と表情』】 行ってきますのヨシヨシ待ち Instagramアカウント「jino_corgi」に