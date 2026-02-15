飼い主さんの娘ちゃんの頬を愛おしそうに舐めていたわんちゃん。それから7年経っても変わらないふたりの仲良しな光景に、「なんかとっても幸せ気分になりました」「赤ちゃんの時も今も可愛い♡」と温かいコメントが寄せられることに。 何年経ってもお互いのことが大好きなわんちゃんと娘ちゃんの姿が、12万再生を超えて癒やしを届けています。 【動画：赤ちゃんのことが大好きな犬→7年後…大きくなっても変わらない『関