初めて目にした鳥さんに釘付けの子犬。飛び立った瞬間に見せたリアクションは、まるで小さな子どものようで…？思わずニヤけてしまう投稿は15万回再生を突破し、「目で追ってるね」「いつか飛べるんだ！って思ってるかも」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：初めて『鳥』に出会った子犬→飛び立った瞬間に…まるで『小さな子どものような反応』】 初めて鳥を見た子犬は…？ TikTokア