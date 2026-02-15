ジャルカードは、Web限定JALカード入会キャンペーンを2025年12月25日から4月30日まで実施している。対象カードへの申し込み・入会後にカード利用と参加登録で、最大50,000マイルを進呈する。JALカードSuicaの場合、最大9,000JRE POINTもあわせて付与する。JALカードショッピングマイル・プレミアムの同時入会が必須。カード種別により進呈マイル数は異なる。退会後1年以内の再入会や既存会員（家族会員含む）は対象外。カード発行