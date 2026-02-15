アヤックスを率いるフレット・フリム監督が、日本代表DF冨安健洋のコンディションについて言及した。14日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。現在27歳の冨安は、昨年7月にアーセナルと双方合意のもとで契約を解除。ケガの治療に専念をした半年間の無所属期間を経て、今冬の移籍市場でアヤックスに加入した。慎重にコンディション調整を続けてきたなか、2月1日に行われたエクセルシオール