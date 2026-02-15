明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第2節が15日に行われ、ガンバ大阪と名古屋グランパスが対戦した。G大阪は開幕節の大阪ダービーをPK戦で制し、勝ち点「2」からのスタートに。名古屋はミハイロ・ペトロヴィッチ監督の初陣で清水エスパルスを下し、連勝を目指して『パナソニックスタジアム吹田』に乗り込んだ。先に決定機を迎えたのは名古屋だった。13分、高い位置でのハイプレスでボールを奪い、マルクス・ヴィニ