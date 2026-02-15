フットサルの県ナンバーワンを決める大会が萩市で開かれました。予選を勝ち抜いた12歳以下のクラス3チームと年齢制限なし、オープンクラスの4チームによる2部門で県決勝大会が行われました。12歳以下のクラス第一試合は青の山口サッカースクールと赤のリベルダーデ山口の対戦となりました。後半2分で山口サッカースクールの20番＝浅井選手がこの日4点目を決め4対3とリ}