人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）運気は低調。現状維持だけを考えてやっていこう。11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）今日の苦しみは明日の財産に。報われることを信じて。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は低迷。明るく爽やかな朝の