能登半島地震からの復興に携わる担い手の確保に向け、能登の未来の担い手を雇用するための、新たな取り組みが15日、スタートしました。能登の持続的な事業の担い手を採用する求人サイト「能登の未来をともにつくる」の開設を記念して、金沢市では15日、開設を記念して、石川県の浅野大介副知事や三谷産業の三谷忠照社長など、官民のリーダーがパネルディスカッションを行いました。このイベントは、能登地域の活性化をサポートする